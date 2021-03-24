Меркушина виграла кваліфікацію суперспринту на чемпіонаті України

Представниці основної збірної команди показали кращий результат

Джерело - Чемпіон.

У середу, 24 березня, відбувся жіночий суперспринт на чемпіонаті України з біатлону в Буковелі.

Найкраще за інших коротку дистанцію пройшла Анастасія Меркушина, яка на шість секунд випередила Віту Семеренко. Олена Городна стала третьою.

Чемпіонат України

Суперспринт. Кваліфікація

1. Анастасія Меркушина - 9.32,0 (1+0)

2. Віта Семеренко - 5,5 (0+1)

3. Олена Городна - 22,5 (1+0)

4. Олександра Меркушина - 35,2 (0+1)

5. Валентина Семеренко - 48,5 (2+2)

Найкращі 20 біатлоністок за підсумками суперспринту кваліфікуються в фінал суперспринту, який буде проходити в форматі масстарту.

Нагадаємо, що в чоловічому суперспринті найкращий час показав Артем Тищенко.