Джерело - Чемпіон.
У шведському Естерсунді у рамках 10-го етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбулась жіноча гонка переслідування.
Перемогу у гонці здобула норвежка Марте Рейселанн-Ольсбу, яка випередила землячку Тіріл Екгофф на 29 секунд. Третьою прийшла білоруска Ганна Сола.
Найкращою з українок стала Олена Підгрушна, яка з шість промахами програла переможниці гонки понад 3 хвилини.
Кубок світу з біатлону
Десятий етап, Естерсунд (Швеція)
Гонка переслідування, жінки
20 березня
1. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 0+0+2+2) 32:54.8
2. Тірілл Екгофф (Норвегія, 1+2+0+1) +29.3
3. Ганна Сола (Білорусь, 0+1+3+1) +44.0
4. Жулья Сімон (Франція, 2+0+2+1) +1:01.7
5. Емілі Калкенберг (Норвегія, 0+1+1+0) +1:54.8
6. Франциска Пройсс (Німеччина, 1+0+1+2) +2:05.9
...
30. Олена Підгрушна (1+2+2+1) +3:19.5
37. Дар'я Блашко (1+1+2+1) +3:54.2
44. Валентина Семеренко (2+1+3+1) +4:21.3
Юлія Джима - не стартувала
Нагадаємо, Підгрушна посіла 35-е місце у спринті на Кубку світу.