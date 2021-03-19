Джерело - Чемпіон.
У шведському Естерсунді у рамках 10-го етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбувся жіночий спринт.
Не вдало у гонці виступили українській біатлоністки. Найвище місце серед них посіла Олена Підгрушна - вона була 35-ю.
Перемогу у гонці здобула норвежка Тіріл Екгофф. Італійка Доротея Вірер та норвежка Інгрід-Ланнмарк Тандреволл відповідно посіли друге та третє місця.
1. Тіріл Екгофф (0+1) 18:44,6
2. Доротея Вірер (0+0) +2,5
3. Інгрід-Ланнмарк Тандреволл (0+0) +6,7
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35. Олена Підгрушна (1+0) +1:09,3
41. Юлія Джима (1+1) +1:19,2
44. Валя Семеренко (0+1) +1:22,6
54. Дар'я Блашко (1+1) +1:36,6
78. Анастасія Меркушина (2+1) +2:21,6
Нагадаємо, п'ятиразовий чемпіон світу оголосив про завершення кар'єри.