Лише одна українка здобула очки у гонці

Джерело - Чемпіон.

У шведському Естерсунді у рамках 10-го етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбувся жіночий спринт.

Не вдало у гонці виступили українській біатлоністки. Найвище місце серед них посіла Олена Підгрушна - вона була 35-ю.

Перемогу у гонці здобула норвежка Тіріл Екгофф. Італійка Доротея Вірер та норвежка Інгрід-Ланнмарк Тандреволл відповідно посіли друге та третє місця.

Кубок світу з біатлону

Десятий етап, Естерсунд (Швеція)

Спринт, жінки

19 березня

1. Тіріл Екгофф (0+1) 18:44,6

2. Доротея Вірер (0+0) +2,5

3. Інгрід-Ланнмарк Тандреволл (0+0) +6,7

...

35. Олена Підгрушна (1+0) +1:09,3

41. Юлія Джима (1+1) +1:19,2

44. Валя Семеренко (0+1) +1:22,6

54. Дар'я Блашко (1+1) +1:36,6

78. Анастасія Меркушина (2+1) +2:21,6

Нагадаємо, п'ятиразовий чемпіон світу оголосив про завершення кар'єри.