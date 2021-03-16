П'ятиразовий чемпіон світу оголосив про завершення кар'єри

Відомий німецький біатлоніст Арнд Пайффер прийняв рішення завершити кар'єру.

Про це заявив сам 33-річний спортсмен.

"Сьогодні хочу оголосити про свій відхід з біатлону. Це непросте рішення для мене, але зараз ідеальний момент, щоб зупинитися. Нинішньої зими я ще радів хорошим гонкам і успіхам, і було приємно відчувати себе конкурентоспроможним.

Останні 13 років для мене було честю бути членом збірної Німеччини, і переживати багато неймовірних моментів - від солодких успіхів до гірких поразок. Спасибі всім, хто підтримував команду і мене", - зазначив Пайффер.