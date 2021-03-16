П'ятиразовий чемпіон світу оголосив про завершення кар'єри

Джерело - Чемпіон.
Відомий німецький біатлоніст Арнд Пайффер прийняв рішення завершити кар'єру.
Про це заявив сам 33-річний спортсмен.
"Сьогодні хочу оголосити про свій відхід з біатлону. Це непросте рішення для мене, але зараз ідеальний момент, щоб зупинитися. Нинішньої зими я ще радів хорошим гонкам і успіхам, і було приємно відчувати себе конкурентоспроможним.
Останні 13 років для мене було честю бути членом збірної Німеччини, і переживати багато неймовірних моментів - від солодких успіхів до гірких поразок. Спасибі всім, хто підтримував команду і мене", - зазначив Пайффер.
Німець є 5-кратним чемпіоном світу з біатлону і олімпійським чемпіоном 2018 року в спринті. На Кубку світу він дебютував в сезоні 2008/2009, і сумарно здобув 11 особистих перемог. У загальному заліку Кубка світу його найкращий результат - четверте місце в 2011, 2012 2017 і 2018 роках.
Нагадаємо, Норвегія здобула перемогу у змішаній естафеті в Нове-Место.