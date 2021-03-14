Норвегія здобула перемогу у змішаній естафеті в Нове-Место, Україна - 5-а

Юлія Джима заробила одне штрафне коло

Джерело - Чемпіон.

У чеському місті Нове-Место у рамках дев'ятого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбулася жіноча естафета.

Збірну України у цій гонці представляли - Дар'я Блашко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний. Наші спортсмени посіли п'яту позицію.

Перемогу здобули представники Норвегії, другі - італійці. Трійку замкнули шведські біатлоністи.

Кубок світу з біатлону

Дев'ятий етап, Нове-Место (Чехія)

Змішана естафета

14 березня