Норвегія здобула перемогу у змішаній естафеті в Нове-Место, Україна - 5-а

Джерело - Чемпіон.
У чеському місті Нове-Место у рамках дев'ятого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбулася жіноча естафета.
Збірну України у цій гонці представляли - Дар'я Блашко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний. Наші спортсмени посіли п'яту позицію.
Перемогу здобули представники Норвегії, другі - італійці. Трійку замкнули шведські біатлоністи.
Кубок світу з біатлону
Дев'ятий етап, Нове-Место (Чехія)
Змішана естафета
14 березня
1. Норвегія (0+4) 1:01:24,1
2. Італія (0+10) +1:08,7
3. Швеція (0+10) +1:22,7
...
5. Україна (1+10) +2:16,5
Нагадаємо, Джима - п'ята у спринті на Кубку світу.