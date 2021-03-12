Джима - п'ята у спринті на Кубку світу

Юлія Джима потрапила у квіткову церемонію

Джерело - Чемпіон.

У чеському місті Нове-Место у рамках дев'ятого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбувся жіночий спринт.

Збірну України у цій гонці представляли - Юлія Джима, Олена Підгрушна, Дар'я Блашко, Валентина Семеренко та Анастасія Меркушина.

Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка з ідеальною стрільбою програла переможниці гонки, норвежці Тіріл Екгофф 30 секунд. Другою прийшла німкеня Деніз Геррманн, третьою була італійка Доротея Вірер.

За підсумками спринту до гонки переслідування, крім Юлії Джими, кваліфікувалися Дар'я Блашко та Анастасія Меркушина.

Кубок світу з біатлону

Дев'ятий етап, Нове-Место (Чехія)

Спринт, Жінки

12 березня