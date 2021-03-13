Джима фінішувала 15-ю у гонці переслідування Кубку світу

Джима - у ТОП-15 гонки переслідування Кубка світу в Нове-Место

Джерело - Чемпіон.

У чеському місті Нове-Место у рамках дев'ятого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбулася жіноча гонка переслідування.

Збірну України у цій гонці представляли - Юлія Джима, Дар'я Блашко та Анастасія Меркушина.

Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка із трьома колами штрафу стала 15.

Гонку виграла норвежка Тіріл Екгофф, другою прийшла білоруска Дінара Алімбекова. Бронза за німкенею Франціскою Пройсс.

Кубок світу з біатлону

Дев'ятий етап, Нове-Место (Чехія)

Гонка переслідування, Жінки

13 березня

1. Тіріл Екгофф (Норвегія, 0+1+0+0) 27:13.6 2. Дінара Алімбекова (Білорусь, 0+0+0+0) +34.6 3. Франціска Пройсс (Німеччина, 0+1+0+1) +40.2 4. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 1+0+0+0) +41.6 5. Доротея Вірер (Італія, 0+1+0+1) +46.0 6. Маркета Давідова (Чехія, 1+0+0+0) +52.6 ... 15. Юлія Джима (Україна, 0+2+1+0) +1:52.4 25. Дар'я Блашко (Україна, 0+0+1+1) +2:41.1 55. Анастасія Меркушина (Україна, 0+3+2+2) +5:03.8

Нагадаємо, Джима - п'ята у спринті на Кубку світу.