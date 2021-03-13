Підручний у ТОП-30 гонки переслідування на Кубку світу

Підручний заробив три коли штрафу

Джерело - Чемпіон.

У чеському місті Нове-Место у рамках дев'ятого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбулася чоловіча гонка переслідування.

Збірна України у цій гонці була представлена Дмитром Підручним, який з трьома промахами прийшов 23-м.

Перемогу у гонці здобув француз Кантен Фійон-Майє, який випередив норвежця Йоганнеса Бо та співвітчизника Емільєна Жаклена.

Відзначимо, що головний тренер збірної України Юрай Санітра перед гонкою зняв Артема Приму, біатлоніст буде готуватися до змішаної естафети.

Кубок світу з біатлону

Дев'ятий етап, Нове-Место (Чехія)

Гонка переслідування, чоловіки

13 березня

1.Кантен Фійон-Майє (Франція, 1+1+0+0) 28:46.7 2. Йоганнес Бо (Норвегія, 1+0+0+1) +8.0 3. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+1+0) +14.6 4. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+1) +18.1 5. Лукас Хофер (Італія, 0+0+1+1) +23.4 6. Тарьєй Бьо (Норвегія, 1+0+1+0) +25.8 ... 23. Дмитро Підручний (Україна, 1+2+0+0) +2:32.0

Раніше, Джима стала п'ятою у спринті на Кубку світу.