Семеренко не потрапила до складу збірної України на естафету етапу Кубку світу

Санітра виставить той же склад, що і на чемпіонаті світу

Збірна України визначилася зі складом на жіночу естафету з біатлону, яка відбудеться на етапі Кубка світу у чеському Нове-Место.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У порівнянні із жіночою естафетою на чемпіонаті світу у Поклюці, коли Україна фінішувала на третьому місці, лише одна зміна. На першому етапі виступить Дар'я Блашко, а Анастасія Меркушина, яка розпочинала естафету у Поклюці, бігтиме третій етап.

При цьому у жіночій естафеті у Нове-Место бігтимуть ті ж біатлоністки, що і на чемпіонаті світу у Поклюці. Валентина Семеренко до складу естафетної гонки не потрапила.

Раніше, стали відомі склади збірних України на два етапи Кубку світу.