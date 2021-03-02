Стали відомі склади збірних України на два етапи Кубку світу

Джерело - Xsport.
Стала відома заявка збірних України на 8-9 етапи Кубка світу з біатлону, які відбудуться у Нове-Мєсто.
Про це повідомляє XSport.
Це перший етап після завершення чемпіонату світу.
Чоловіча збірна: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко.
Жіноча збірна: Юлія Джима, Олена Підгрушна, Дар'я Блашко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина.
8-й етап стартує 4-го березня.
Нагадаємо, Городна посіла 19-е місце в індивідуальній гонці на юніорському чемпіонаті світу з біатлону.