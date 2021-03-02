Стали відомі склади збірних України на два етапи Кубку світу

Біатлоністи повертаються до етапів Кубка світу

Джерело - Xsport.

Стала відома заявка збірних України на 8-9 етапи Кубка світу з біатлону, які відбудуться у Нове-Мєсто.

Про це повідомляє XSport.

Це перший етап після завершення чемпіонату світу.

Чоловіча збірна: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко.

Жіноча збірна: Юлія Джима, Олена Підгрушна, Дар'я Блашко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина.

8-й етап стартує 4-го березня.

Нагадаємо, Городна посіла 19-е місце в індивідуальній гонці на юніорському чемпіонаті світу з біатлону.