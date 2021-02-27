Городна прийшла 19-ю в індивідуальній гонці на юніорському чемпіонаті світу з біатлону

Джерело - Чемпіон.
На юніорському чемпіонаті світу з біатлону-2021 відбулась індивідуальна жіноча гонка.
Україну в цьому старті представляли чотири біатлоністки: Олександра Меркушина, Олена Городна, Аліна Велігорська та Ганна Скрипко.
Лідеркою цієї української команди є 16-річна Меркушина, однак вона зійшла вже на третьому колі, коли переплутала порядок виконання стрільби.
Найкращою з українок стала 16-річна Олена Городна - з двома промахами вона стала 19-ю.
Юніорський чемпіонат світу
Обертілліах, Австрія
Індивідуальна гонка (10 км)
Дівчата, 27 лютого
1. Жене Рішар (Франція, 1+1+0+0) 32:18.8
2. Лєна Репінц (Словенія, 1+1+1+1) +32.7
3. Ема Капустова (Словаччина, 0+0+0+0) +1:03.1
4. Сара Андерссон (Швеція, 0+0+0+2) +1:03.6
5. Юлія Кавальовска (Білорусь, 1+0+1+1) +1:36.3
6. Анастасія Грішина (Росія, 0+1+0+1) +2:20.1
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19. Олена Городна (1+0+0+1) +3:34.3
35. Ганна Скрипко (0+1+0+0) +5:33.7
44. Аліна Велігорська (1+0+2+2) +6:03.6
Анастасія Меркушина - не фінішувала