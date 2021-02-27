Городна прийшла 19-ю в індивідуальній гонці на юніорському чемпіонаті світу з біатлону

Анастасія Меркушина - не фінішувала

Джерело - Чемпіон.

На юніорському чемпіонаті світу з біатлону-2021 відбулась індивідуальна жіноча гонка.

Україну в цьому старті представляли чотири біатлоністки: Олександра Меркушина, Олена Городна, Аліна Велігорська та Ганна Скрипко.

Лідеркою цієї української команди є 16-річна Меркушина, однак вона зійшла вже на третьому колі, коли переплутала порядок виконання стрільби.

Найкращою з українок стала 16-річна Олена Городна - з двома промахами вона стала 19-ю.

Юніорський чемпіонат світу

Обертілліах, Австрія

Індивідуальна гонка (10 км)

Дівчата, 27 лютого

1. Жене Рішар (Франція, 1+1+0+0) 32:18.8

2. Лєна Репінц (Словенія, 1+1+1+1) +32.7

3. Ема Капустова (Словаччина, 0+0+0+0) +1:03.1

4. Сара Андерссон (Швеція, 0+0+0+2) +1:03.6

5. Юлія Кавальовска (Білорусь, 1+0+1+1) +1:36.3

6. Анастасія Грішина (Росія, 0+1+0+1) +2:20.1

...

19. Олена Городна (1+0+0+1) +3:34.3

35. Ганна Скрипко (0+1+0+0) +5:33.7

44. Аліна Велігорська (1+0+2+2) +6:03.6

Анастасія Меркушина - не фінішувала