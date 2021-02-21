Легрейд виграв мас-старт на чемпіонаті світу, Прима - 21

Джерело - Чемпіон.
У словенській Поклюці в заключній гонці чемпіонату світу з біатлону сезону-2020/2021 відбувся чоловічий мас-старт.
Україну представляв Артем Прима, який фінішував на 21-у місці.
Перемогу здобув норвежець Стурла Легрейд, другим став його співвітчизник Йоганнес Дале. Трійку замкнув Кантен Фійон-Має.
Чемпіонат світу з біатлону
Поклюка (Словенія)
Мас-старт, чоловіки
21 лютого
1. Стурла Легрейд (0+0+0+1) 36:27,2
2. Йоганнес Дале (0+1+1+0) +10,2
3. Кантен Фійон-Має (1+1+0+0) +12,8
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21. Артем Прима (0+1+1+3) +2:42,6