Легрейд виграв мас-старт на чемпіонаті світу, Прима - 21

Завершилася остання гонка чемпіонату світу з біатлону

Джерело - Чемпіон.

У словенській Поклюці в заключній гонці чемпіонату світу з біатлону сезону-2020/2021 відбувся чоловічий мас-старт.

Україну представляв Артем Прима, який фінішував на 21-у місці.

Перемогу здобув норвежець Стурла Легрейд, другим став його співвітчизник Йоганнес Дале. Трійку замкнув Кантен Фійон-Має.