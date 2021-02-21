 Легрейд виграв мас-старт на чемпіонаті світу, Прима - 21 | Біатлон | Champion.com.ua
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Легрейд виграв мас-старт на чемпіонаті світу, Прима - 21

Сьогодні 16:54 199 0
Завершилася остання гонка чемпіонату світу з біатлону
Легрейд виграв мас-старт на чемпіонаті світу, Прима - 21
#Збірна України, #Прима

Джерело - Чемпіон.

У словенській Поклюці в заключній гонці чемпіонату світу з біатлону сезону-2020/2021 відбувся чоловічий мас-старт.

Україну представляв Артем Прима, який фінішував на 21-у місці.

Перемогу здобув норвежець Стурла Легрейд, другим став його співвітчизник Йоганнес Дале. Трійку замкнув Кантен Фійон-Має.

Чемпіонат світу з біатлону
Поклюка (Словенія)
Мас-старт, чоловіки
21 лютого
1. Стурла Легрейд (0+0+0+1)  36:27,2
2. Йоганнес Дале (0+1+1+0)  +10,2
3. Кантен Фійон-Має (1+1+0+0)  +12,8
...
21.  Артем Прима (0+1+1+3)  +2:42,6

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