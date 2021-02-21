Гаузер виграла мас-старт на чемпіонаті світу, Підгрушна - 12

Дар'я Блашко прийшла 29-ю

Джерело - Чемпіон.

У словенській Поклюці в рамках чемпіонату світу з біатлону сезону-2020/2021 відбувся жіночий мас-старт.

Україну представляли Олена Підгрушна та Дар'я Блашко.

Українки прийшли на фініш 12-ю та 29-ю відповідно.

Перемогу здобула австрійка Ліза Тереза Гаузер. Другою прийшла норвежка Інгрід-Ланнмарк Тандреволл, трійку замкнула її співвітчизниця Тіріль Екхофф.

Чемпіонат світу з біатлону

Поклюка (Словенія)

Мас-старт, жінки

21 лютого