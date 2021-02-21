Гаузер виграла мас-старт на чемпіонаті світу, Підгрушна - 12

Джерело - Чемпіон.
У словенській Поклюці в рамках чемпіонату світу з біатлону сезону-2020/2021 відбувся жіночий мас-старт.
Україну представляли Олена Підгрушна та Дар'я Блашко.
Українки прийшли на фініш 12-ю та 29-ю відповідно.
Перемогу здобула австрійка Ліза Тереза Гаузер. Другою прийшла норвежка Інгрід-Ланнмарк Тандреволл, трійку замкнула її співвітчизниця Тіріль Екхофф.
Чемпіонат світу з біатлону
Поклюка (Словенія)
Мас-старт, жінки
21 лютого
1. Ліза Тереза Гаузер (0+0+0+0) 36:05,7
2. Інгрід-Ландмарк Тандревольд (0+0+1+0) +21,7
3. Тіріль Екхофф (1+0+1+1) +23,0
...
12. Олена Підгрушна (0+0+1+1) +1:36,5
29. Дар'я Блашко (2+1+0+3) +5:00,2