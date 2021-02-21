 ЧС-2021. Чоловічий мас-старт 15 км: Як це було | Біатлон | Champion.com.ua
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ЧС-2021. Чоловічий мас-старт 15 км: Як це було

Сьогодні 16:54 4917 0
ЧС-2021. Чоловічий мас-старт 15 км: Як це було

Джерело - Чемпіон.

На цьому завершується остання гонка на чемпіонаті світу в Поклюці. Україна здобула одну нагороду на світовій першості у жіночій естафеті! Дякуємо, що були з нами і до нових зустрічей.

Результати чоловічого мас-старту:

1. Стурла Легрейд (0+0+0+1)  36:27,2
2. Йоганнес Дале (0+1+1+0)  +10,2
3. Кантен Фійон-Має (1+1+0+0)  +12,8
...
21.  Артем Прима (0+1+1+3)  +2:42,6

Фінішував Артем на 21-у місці.

Артем Прима на позначці 14.1км був 21-м.

Стурла Легрейд завершує гонку першим! Йоганнес Дале вириває срібло, трійку замкнув Кантен Фйон-Має.

Легрейд продовжує лідирувати, Фійон-Має та Дале починають відриватися від Сімона Едера. Яков Фак припинив боротьбу за медалі.

Легрейд упевнено лідирує на позначці 13.4км. Кантен Фійон-Має випередив Фака та Едера. Також Йоганнес Дале наздогнав цю групу.

Вийшов Прима 20-м з вогневого рубежу. Програш Легрейду складає 2 хвилини і 19 секунд.

Артем Прима три мішені не закрив на останній стрільбі.

Після стрільби Легрейд першим вийшов зі стрільбища, другим вийшов Фак поруч з ним Едер. Позаду Фійон-Має у 10 секундах.

Легрейд, Фак та Едер по одному промаху допустили!

Трохи відклеївся зараз Легрейд, але переслідувачі всього у 5 секундах позаду.

Артем Прима на позначці 10.4км йде 14-м і поступається лідеру 1 хвилину і 11 секунд.

Легрейд зараз тягне за собою Фака та Едера. Позаду Лукас Гофер та Арнд Пайффер у 26 секундах.

13-м вийшов Прима зі стрільбища. Наразі відставання від лідера складає майже одну хвилину.

Ще один промах допустив Прима на вогневому рубежі.

Легрейд, Фак та Едер пішли на передостаннє коло лідерами.

На підході до третього вогневого рубежу Артем Прима прийшов 12 з відставанням у 33 секунди.

На позначці 7.4км Прима вже 11-м йде. 26.2 секунди до лідера.

Артем Прима вийшов з вогневого рубежу 8-м. 25 секунд відставання в українця.

Фак та Легрейд першими вийшли зі стрільбища за ними пішли Самуельссон, Едер та Пайффер.

Одну хибу допустив Прима на другій стрільбі.

На підході до другого вогневого рубежу Артем Прима сьомий.

На позначці 4.4км Артем Прима йде у групі лідерів. Відставання від Легрейда 1.6 секунди.

Першим наразі йде Стурла Легрейд.

Шостим йде українець після стрільби. Відставання від лідера 4.5 секунд.

Чисто стріляє Артем Прима!

Лідирує наразі Йоганнес Бо на позначці 2.1км, Артем Прима 18-й.

Артем Прима наразі йде 19-м у загальній групі.

Нагадаємо, що це остання гонка на цьому чемпіонаті світу.

Чоловічий мас-старт розпочався!

Артем Прима стартуватиме під 16 стартовим номером!

У неділю, 21 лютого, відбудеться чоловічий мас-старт на чемпіонаті світу. Початок о 15:15 за київським часом. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція старту світової першості, яка розпочнеться за 15 хвилин до старту.

Поклюка-2021. Розклад і результати чемпіонату світу з біатлону.

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