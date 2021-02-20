Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 20 лютого, пройшов чоловічий спринт на четвертому етапі Кубка IBU в словацькому Брезно-Осрблі.
Українець Руслан Ткаленко здобув бронзову нагороду.Також Андрій Доценко прийшов на фініш восьмим.
Усі інші представники збірної України опинилися поза межами ТОП-30.
Перемогу в гонці здобув німець Філіпп Наврат, срібло завоював його співвітчизник Давід Цобель.
Кубок IBU
Брезно-Осрблі, Словаччина
Спринт, чоловіки
20 лютого
1. Філіпп Наврат (0+1) 25:01,2
2. Давід Цобель (0+0) +0,4
3. Руслан Ткаленко (0+0) +11,5
3. Філіпп Хорн (1+0) + 11,5
...
8. Андрій Доценко (0+0) +17,3
36. Тарас Лесюк (0+2) +1:28,4
48. Сергій Телень (0+0) + 1:52,4
50. Денис Насико (2+2) +1:57,8
51. Руслан Бригадир (0+0) +2:00,6
57. Віталій Труш (1+0) +2:18,1
Раніше, збірна України виборола бронзу в жіночій естафеті на чемпіонаті світу.