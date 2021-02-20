Україна фінішувала п'ятою в чоловічій естафеті на чемпіонаті світу

Перемогу здобули норвежці

Джерело - Чемпіон.

У словенській Поклюці в рамках чемпіонату світу з біатлону сезону-2020/2021 відбулась чоловіча естафета.

Збірна України бігла гонку у складі - Богдан Цимбал - Дмитро Підручний - Артем Прима - Антон Дудченко та посіла п'яте місце.

Перемогу в естафеті здобула збірна Норвегії, другими стали шведи. Трійку замкнули представники СБР.

Чемпіонат світу з біатлону

Поклюка (Словенія)

Естафета, Чоловіки

20 лютого

1. Норвегія (0+8) 1:12:27,4

2. Швеція (0+7) +33,1

3. СБР (0+5) +50,9

...

5. Україна (0+4) +1:12,7

Раніше збірна України виборола бронзу в жіночій естафеті.