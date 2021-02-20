Україна фінішувала п'ятою в чоловічій естафеті на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
У словенській Поклюці в рамках чемпіонату світу з біатлону сезону-2020/2021 відбулась чоловіча естафета.
Збірна України бігла гонку у складі - Богдан Цимбал - Дмитро Підручний - Артем Прима - Антон Дудченко та посіла п'яте місце.
Перемогу в естафеті здобула збірна Норвегії, другими стали шведи. Трійку замкнули представники СБР.
Чемпіонат світу з біатлону
Поклюка (Словенія)
Естафета, Чоловіки
20 лютого
1. Норвегія (0+8) 1:12:27,4
2. Швеція (0+7) +33,1
3. СБР (0+5) +50,9
...
5. Україна (0+4) +1:12,7
Раніше збірна України виборола бронзу в жіночій естафеті.