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Україна фінішувала п'ятою в чоловічій естафеті на чемпіонаті світу

Сьогодні 17:13 369 0
Перемогу здобули норвежці
Україна фінішувала п'ятою в чоловічій естафеті на чемпіонаті світу
#Збірна України

Джерело - Чемпіон.

У словенській Поклюці в рамках чемпіонату світу з біатлону сезону-2020/2021 відбулась чоловіча естафета.

Збірна України бігла гонку у складі - Богдан Цимбал - Дмитро Підручний - Артем Прима - Антон Дудченко та посіла п'яте місце. 

Перемогу в естафеті здобула збірна Норвегії, другими стали шведи. Трійку замкнули представники СБР.

Чемпіонат світу з біатлону
Поклюка (Словенія)
Естафета, Чоловіки
20 лютого
1. Норвегія (0+8)  1:12:27,4
2. Швеція (0+7)  +33,1
3. СБР (0+5)  +50,9
...
5. Україна (0+4)  +1:12,7

Раніше збірна України виборола бронзу в жіночій естафеті.

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