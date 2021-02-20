Блашко: Я ще не зрозуміла, що у нас медаль

Українська біатлоністка Дар’я Блашко оцінила свій виступ у жіночій естафеті на чемпіонаті світу.

Про це розповіла сам біатлоністка.

"Для мене це була дуже важка гонка. Дуже важко мені дався останнє коло, вперше за цей чемпіонат мені було так важко, особливо ногами. Але спасибі всій команді! Всі впоралися на відмінно, ми трималися всю гонку в лідерах - це дуже круто!

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Я ще не зрозуміла, що у нас медаль! Мабуть, розуміння, що ми бронзові призери чемпіонату світу, прийде трохи пізніше", - відзначила Блашко.