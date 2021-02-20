 Блашко: Я ще не зрозуміла, що у нас медаль | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
ЧС-2021. Чоловіча естафета 4x7.5 км: ОНЛАЙН
Сьогодні 16:30 3318
ЧС з біатлону в Поклюці. Естафета. Чоловіки: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 16:14 1613
Гол Шахаба приніс Зорі перемогу над Маріуполем в УПЛ
Сьогодні 15:55 188
Збірна України виборола бронзу в жіночій естафеті на чемпіонаті світу
Сьогодні 13:56 1094
ЧС-2021. Жіноча естафета 4x6 км: Як це було
Сьогодні 13:55 4313 1
Осака виграла фінал Australian Open
Сьогодні 12:04 432
Брейді - Осака: онлайн-трансляція фіналу Australian Open. LIVE
Сьогодні 10:34 678
Світоліна розірвала відносини з Монфісом
Сьогодні 08:54 4938 2
Цю машину не зупинити! Роман Яремчук знову забиває за Гент
Вчора 22:04 2427
Продексім програв іспанському гранду в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 21:53 718
Блоги
Цю машину не зупинити! Роман Яремчук знову забиває за Гент
Цю машину не зупинити! Роман Яремчук знову забиває за Гент Андрій Твердохліб
Вчора 22:04 2424
У Канаді грали в хокей 252 години і зібрали при цьому майже 2 млн доларів
У Канаді грали в хокей 252 години і зібрали при цьому майже 2 млн доларів Андрій Твердохліб
Вчора 21:04 552
Неймовірний акробатичний стрибок врятував французького гірськолижника від травм
Неймовірний акробатичний стрибок врятував французького гірськолижника від травм Андрій Твердохліб
Вчора 15:07 800
Український рекордсмен вишукано підтримав Ліонеля Мессі
Український рекордсмен вишукано підтримав Ліонеля Мессі Андрій Твердохліб
Вчора 13:25 781
На грі Динамо - Брюгге було помічено відомого наркодилера
На грі Динамо - Брюгге було помічено відомого наркодилера Андрій Твердохліб
Вчора 12:24 4628
Легендарна Серена Вільямс розплакалася після поразки у півфіналі Australian Open
Легендарна Серена Вільямс розплакалася після поразки у півфіналі Australian Open Valeriy Ruchka
18.02.2021 15:40 912
Лень виконав данк після довгої передачі Вестбрука
Лень виконав данк після довгої передачі Вестбрука Valeriy Ruchka
18.02.2021 15:31 757
Три роки тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади
Три роки тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади Valeriy Ruchka
18.02.2021 13:05 1772
Захисник Ювентуса привіз м'яч у свої ворота уже на другій хвилині
Захисник Ювентуса привіз м'яч у свої ворота уже на другій хвилині Valeriy Ruchka
17.02.2021 22:26 1263
Його повітряності - 58! Найвідоміший у історії слем-данк у виконанні Майкла Джордана
Його повітряності - 58! Найвідоміший у історії слем-данк у виконанні Майкла Джордана Valeriy Ruchka
17.02.2021 18:31 1291
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:30 Біатлон ЧС-2021. Чоловіча естафета 4x7.5 км: ОНЛАЙН 3318
16:23 Футбол Олександрія - Минай: стартові склади команд 139
16:14 Пряма трансляція ЧС з біатлону в Поклюці. Естафета. Чоловіки: онлайн-трансляція. LIVE 1613
16:12 Блог Дебютний гол Шахаба за Зорю 144
16:10 Теніс Наомі Осака - Дженіфер Брейді: огляд матчу 139
15:55 Футбол Гол Шахаба приніс Зорі перемогу над Маріуполем в УПЛ 188
15:45 Футбол Тухель оцінив майбутє Жіру у Челсі 204
15:34 Біатлон Блашко: Я ще не зрозуміла, що у нас медаль 307
15:31 Пряма трансляція Шахтар - Рух: онлайн-трансляція матчу 15 туру УПЛ. LIVE 160
15:16 Хокей. УХЛ Донбас розгромив Краматорськ в УХЛ 384
14:59 Футбол Клопп назвав причину невдач Ліверпуля 441
14:44 Біатлон Джима: Якби знову були четвертими, то я б розплакалася 472
14:30 Біатлон Підгрушна: Не вистачило ніг у боротьбі за друге місце 783
14:17 Футбол Боруссія назвала ціну Санчо 511
13:56 Біатлон Збірна України виборола бронзу в жіночій естафеті на чемпіонаті світу 1094
13:55 Біатлон ЧС-2021. Жіноча естафета 4x6 км: Як це було 4313 1
13:40 Футбол Чигринський пропустить понад місяць через травму 456
13:25 Біатлон Кривонос програла боротьбу за медаль у спринті на Кубка IBU 590
13:13 Футбол Екснападник Дніпро-1 перейшов у казахстанський клуб 673
12:56 Футбол Рух оголосив про перехід форварда збірної Узбекистану 736
12:41 Футбол Манчестер Юнайтед пропонував 150 млн євро за таланта Барселони 831
12:25 Футбол Брест - Ліон 2:3. Огляд матчу 745
12:04 Теніс Осака виграла фінал Australian Open 432
12:00 Блог Василь Ломаченко відвідав Центр реабілітації дітей 371
11:55 Футбол Армінія - Вольфсбург 0:3. Огляд матчу 653

Блашко: Я ще не зрозуміла, що у нас медаль

Сьогодні 15:34 307 0
Дар’я Блашко прокоментувала бронзу на чемпіонаті світу з біатлону
Блашко: Я ще не зрозуміла, що у нас медаль
#Блашко

Джерело - biathlon.com.ua.

Українська біатлоністка Дар’я Блашко оцінила свій виступ у жіночій естафеті на чемпіонаті світу.

Про це розповіла сам біатлоністка.

"Для мене це була дуже важка гонка. Дуже важко мені дався останнє коло, вперше за цей чемпіонат мені було так важко, особливо ногами. Але спасибі всій команді! Всі впоралися на відмінно, ми трималися всю гонку в лідерах - це дуже круто!

Важливо: Збірна України виборола бронзу в жіночій естафеті на чемпіонаті світу

Я ще не зрозуміла, що у нас медаль! Мабуть, розуміння, що ми бронзові призери чемпіонату світу, прийде трохи пізніше", - відзначила Блашко.

Коментарі ()