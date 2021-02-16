Джерело - Чемпіон.

Після завершення індивідуальної гонки на чемпіонаті світу в Поклюці сформувався склад учасниць мас-старт.

У масстарті на чемпіонаті світу традиційно виступають призери інших індивідуальних гонок, біатлоністки з ТОП-15 особистого заліку Кубку світу і ті спортсменки, які набрали найбільшу кількість очок в гонках чемпіонату світу.

Олена Підгрушна і Дарина Блашко кваліфікувалися в гонку за рахунок хороших результатів у спринті та переслідуванні.

Олена Підгрушна в п'ятий раз побіжить мас-старт на чемпіонаті світу, а її найкращим результатом є 11-е місце в 2013 році в Нове-Мєсто. Дарина Блашко в цій дисципліні на чемпіонатах світу ще не виступала.

Мас-старт на чемпіонаті світу в Поклюці відбудеться в неділю, 21 лютого.