 Підгрушна і Блашко відібралися в мас-старт чемпіонату світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Підгрушна і Блашко відібралися до масстарту чемпіонату світу

Сьогодні 17:24 658 0
Підгрушна і Блашко відібралися до масстарту чемпіонату світу
#Підгрушна, #Блашко

Джерело - Чемпіон.

Після завершення індивідуальної гонки на чемпіонаті світу в Поклюці сформувався склад учасниць мас-старт.

У масстарті на чемпіонаті світу традиційно виступають призери інших індивідуальних гонок, біатлоністки з ТОП-15 особистого заліку Кубку світу і ті спортсменки, які набрали найбільшу кількість очок в гонках чемпіонату світу.

Олена Підгрушна і Дарина Блашко кваліфікувалися в гонку за рахунок хороших результатів у спринті та переслідуванні.

Олена Підгрушна в п'ятий раз побіжить мас-старт на чемпіонаті світу, а її найкращим результатом є 11-е місце в 2013 році в Нове-Мєсто. Дарина Блашко в цій дисципліні на чемпіонатах світу ще не виступала.

Мас-старт на чемпіонаті світу в Поклюці відбудеться в неділю, 21 лютого.

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