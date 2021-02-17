Прима: Сьогодні не відчував себе дуже добре

Джерело - Український біатлон.
Артем Прима залишився не зовсім задоволеним своїм виступом в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу, де він став дев'ятим.
Про це заявив сам спортсмен.
"В принципі, сьогодні не відчував себе дуже добре - можливо, втомився трохи, не знаю точно. Але щось не зовсім сподобався я на дистанції сам собі. Якби хоч було з ким по дистанції йти, можна було б потриматися, поборотися. Хід трохи не такий, як був до цього.
Що стосується стрільби, то, в принципі, задоволений, але треба було допрацьовувати "0". Міг, міг... Хоча один габарит закрився стоячи, але десь все ж здригнувся. Один промах - це небагато. Як бачу по фінішу, і з нулем було б важко. Але все ж треба намагався працювати чисто, на "0".
Наступні гонки? Чесно кажучи, я не знаю, як там і що там тренери вирішать, і що далі бігти, буде видно. Але, в принципі, я готовий, та подивимося", - зазначив Прима.