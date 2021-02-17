Прима: Сьогодні не відчував себе дуже добре

Український біатлоніст - про виступ в індивідуальній гонці

Джерело - Український біатлон.

Артем Прима залишився не зовсім задоволеним своїм виступом в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу, де він став дев'ятим.

Про це заявив сам спортсмен.