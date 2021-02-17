Прима посів 9-е місце в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу

Лише один українець потрапив до очкової зони гонки

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу з біатлону сезону-2020/2021 відбулася чоловіча індивідуальна гонка.

Найкраще серед українців, яких у цій гонці було четверо, виступив Артем Прима. Він припустився одного промаху та посів 9-е місце.

Перемогу у гонці здобув норвежець Стурла Гольм Легрейд. Німець Арнд Пайффер та норвежець Йоганнес Дале відповідно посіли друге та третє місця.

Чемпіонат світу з біатлону

Поклюка (Словенія)

Індивідуальна гонка, чоловіки

17 лютого

1. Стурла Гольм Легрейд (0+0+0+0) 49:27,6

2. Арнд Пайффер (0+0+0+0) +16,9

3. Йоганнес Дале (0+1+0+0) +40,9

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9. Артем Прима (0+0+0+1) +2:31,2

44. Артем Тищенко (0+0+0+1) +5:13,7

46. Антон Дудченко (0+2+0+1) +5:18,6

67. Дмитро Підручний (1+2+2+1) +6:40,2

Раніше, Підгрушна і Блашко відібралися до масстарту чемпіонату світу.