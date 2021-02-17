Підручний: Стрільба у мене взагалі відсутня

Лідер збірної України Дмитро Підручний не задоволений своїм виступом в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу з біатлону.

Про це заявив сам спортсмен.

"Якби я знав, чого не вистачає для якісної стрільби - я б зробив (посміхається). Як бачите, на цьому чемпіонаті стрільба зовсім не клеїться, не можу, на жаль, зрозуміти, чому. На тренуваннях як таких проблем, щоб я багато промахувався, немає. Чому так виходить на змаганнях - сам не розумію. Начебто роблю все як завжди, а стрільба відсутня. Шкода, адже я в хорошій фізичній формі, а стрільба зовсім не клеїться.

Щодня виконуємо роботу над помилками, намагаємося щось виправити, але, на жаль, на стрільбі нічого не допомагає. Наступна гонка, напевно, класична естафета, так що буду намагатися максимально до неї добре підготуватися, щоб не підвести команду. Ну, а далі перерва і наступні етапи Кубка світу", - сказав Підручний.