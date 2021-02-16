Меркушина: Відчула себе конкурентоспроможною

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина залишилася задоволеною своїм виступом в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу.

Про це заявила сама спортсменка.

"Якщо дивитися по сезону, то я дуже задоволена такою гонкою, тому що відчула себе конкурентоспроможною: можу бігти, можу боротися.

Звичайно, гори позначилися, тому що для того, щоб бігти на такій висоті, потрібно було влітку провести хоча б один гірський збір. На жаль, для мене це було неможливо, я не змогла виїхати за кордон. Тому, незважаючи на велику кількість збоїв в підготовці, це досить-таки непоганий результат.

На першій стрільбі був габаритний промах, бо я трохи орієнтувалася на сонці і неправильно зробила поправку, тому промазав знизу. Після цього зробила поправку - один вгору, і вже далі стріляла по центру. Прикрий промах, бо могла потрапити, могла краще спрацювати, сама винна. Але це біатлон, помилки тут ніхто не прощає", - зазначила Меркушина.