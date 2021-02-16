Давидова виграла індивідуальну гонку на чемпіонаті світу, Меркушина - найкраща з українок

Джерело - Чемпіон.
У словенській Поклюці в рамках чемпіонату світу з біатлону сезону-2020/2021 відбулась жіноча індивідуальна гонка.
Збірну України у гонці представляли - Олена Підгрушна(2), Юлія Джима(64), Віта Семеренко(71), Анастасія Меркушина(90).
Найкращою з українок стала Анастасія Меркушина, яка посіла 13 місце завдяки швидкій стрільбі.
Перемогу у жіночій індивідуальній гонці здобула чешка Маркета Давидова, яка не зробила жодного промаху на стрільбі. Другою прийшла представниця Швеції Ганна Еберг, третє місце зайняла норвежка Інгрід Тандревольд.
Чемпіонат світу з біатлону
Поклюка (Словенія)
Індивідуальна гонка, жінки
16 лютого
1. Маркета Давидова (Чехія, 0+0+0+0) 42:27.7
2. Ганна Еберг (Швеція, 0+0+1+0) +27.9
3. Інгрід Тандревольд (Норвегія, 0+1+0+0) +1:04.0
4. Ліза Тереза Гаузер (Австрія, 0+0+0+2) +1:52.2
5. Світлана Міронова (СБР, 0+0+1+1) +2:05.8
6. Селіна Гаспарін (Швейцарія, 1+0+0+1) +2:09.6
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13. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0+0+0)
32. Юлія Джима (Україна, 0+3+0+1) +4:06.4
41. Віта Семеренко (Україна, 0+1+0+1) +4:39.1
43. Олена Підгрушна (Україна, 1+2+0+1) +4:55.0