Давидова виграла індивідуальну гонку на чемпіонаті світу, Меркушина - найкраща з українок

Результати індивідуальної гонки у жінок

Джерело - Чемпіон.

У словенській Поклюці в рамках чемпіонату світу з біатлону сезону-2020/2021 відбулась жіноча індивідуальна гонка.

Збірну України у гонці представляли - Олена Підгрушна(2), Юлія Джима(64), Віта Семеренко(71), Анастасія Меркушина(90).

Найкращою з українок стала Анастасія Меркушина, яка посіла 13 місце завдяки швидкій стрільбі.

Перемогу у жіночій індивідуальній гонці здобула чешка Маркета Давидова, яка не зробила жодного промаху на стрільбі. Другою прийшла представниця Швеції Ганна Еберг, третє місце зайняла норвежка Інгрід Тандревольд.

Чемпіонат світу з біатлону

Поклюка (Словенія)

Індивідуальна гонка, жінки

16 лютого