ЧС-2021. Жінки. Індивідуальна гонка 15 км: Як це було

Джерело - Чемпіон.

На сьогодні ми прощаємося, проте вже завтра відбудеться чоловіча індивідуальна гонка. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн цього старту.

Остаточний результат індивідуальної гонки:

1. Маркета Давидова (0+0+0+0) 42:27,7

2. Ганна Еберг (0+0+1+0) +27,9

3. Інгрід-Ландмарк Тандревольд (0+1+0+0) +1:04,0

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13. Анастасія Меркушина (1+0+0+0) +2:28,0

32. Юлія Джима (0+3+0+1) +4:06,4

41. Віта Семеренко (0+1+0+1) +4:39,1

43. Олена Підгрушна (1+2+0+1) +4:55,0

Ірен Кадуріш 8-ю фінішувала і ще посунула Анастасію Меркушину.

Фінішувала 12-ю Анастасія Меркушина з відставанням 2 хвилини і 28 секунд!

На жаль програє на останніх кілометрах дистанції Меркушина. Вже 11-а вона на позначці 14.1 км.

На позначці 13.4км Меркушина йде 7-ю. До 5-го місця всього 4 секунди.

Віта Семеренко фінішувала 38-ю, з відставанням 4 хвилини і 39 секнуд.

Анастасія Меркушина на 0 відстрілялася на останній стрільбі! Вийшла 6-ю українка з вогневого рубежу!

Прийшла на фініш Юлія Джима. 26-е місце в неї і відставання від лідера 4 хвилини і 6 секунд. Хорошу швидкість на трасі продемострувала Юлія, якби не промахи на стійці могла б вона боротися за призові місця.

Віта Семеренко допустила один промах на останній стрільбі.

На третій стрільбі Анастасія Меркушина закрила усі мішені!

Галина Вішнєвская закрила усі мішені сьогодні, проте на трасі дуже багато програє спортсменка з Казахстану.

Юлія Джима одного разу промахнулася на 4-й стрільбі. Не склалася стійка сьогодні в українки.

Наразі після 4 вогневих рубежів лише Маркета Давидова має 0 у своєму пасиві!

Також, Віта Семеренко закрила усі мішені на третьому вогневому рубежі!

Анастасія Меркушина чисто відстрілялася на другій стрільбі!

Фінішує Маркета Давидова! Чеська спортсменка перша! 27 секунд переваги в неї над Ганною Еберг.

Юлія Джима чисто відстрілялася на 3-й стрільбі!

Маркета Давидова на позначці 13.4км виграє вже 30.8 секунд у Еберг!

Ганна Еберг вже прийшла на фініш. Лідирує шведка з перевагою в 1 хвилину і 24 секунди над Лізою Терезою Гаузер.

А от Маркета Давидова закрила усі мішені. У чеської спортсменки чотири 0 і 30 секунд переваги над Ганною Еберг.

Анастасія Меркушина також допустила схибила одного разу.

Віта Семеренко дуже довго вицілювала останній постріл і в підсумку допустила один промах!

Три промахи допустила Джима на стійці.

Віта Семеренко закрила усі мішені на лежці!

Юлія Джима зараз підходить до другої стрільби.

Ліза Тереза Гаузер двічі промахнулася на останній стрільбі. Наразі австрійка йде другою.

Тим часом Анастасія Меркушина розпочала свою гонку!

Ганна Еберг чисто відстрілялася на останній стрільбі! Претендує на медалі шведка, враховуючи її швидкість на трасі.

Олена Підгрушна вже фінішувала, 27 секунд вона програє Лізі Вітоцці, проте зрозуміло, що будуть посувати українку наступні спортсменки.

Юлія Джма чисто відстрілялася на першій стрільбі!

Доротея Вірер не закрила одну мішень!

Ліза Тереза Гаузер також закрила усі мішені на другій лежці! Австрійка наразі лідер гонки.

Іда Лін тим часом очолила гонку після третього вогневого рубежу. Норвезька біатлоністка єдина, хто має три 0 у своєму пасиві.

Олена Підгрушна на останній стрільбі ще раз схибила. Загалом 4 промахи в цій гонці в українки.

Віта Семеренко вийшла на дебютну для себе гонку на чемпіонаті світу.

Юлія Джима розпочала свою гонку!

Доротея Вірер останнім пострілом схибила!

На 0 відстрілялася Підгрушна!

Олена Підгрушна тим часом підходить до третього вогневого рубежу.

Дінара Алімбекава також закрила усі мішені на стійці!

З 13 спортсменів, які провели 2 стрільби лише у Вірер два нулі.

Доротея Вірер закрила усі мішені! Італійська спортсменка виходить на преше місце в гонці.

Анаїс Шевальє на 0 відстрілялася. Француженка за рахунок швидкості на трасі вийшла першою з вогневого рубежу.

Дуня Здуч зробила одну хибу, але наразі вона лідер у гонці.

Два промахи допустила українка!

Тим часом Олена Підгрушна підійшла до другого вогневого рубежу.

На позначці 4.4км Олена Підгрушна програє Лін Перссон вже більше хвилини і 15 секунд.

Доротея Вірер відстрілялася на 0! Італійка першою вийшла з вогневого рубежу.

Лінн Перссон закрила усі мішені! Шведська спортсменка вийшла на перше місце!

Дуня Здуч чисто відстрілялася і вийшла зараз на перше місце. Ганна Соло не закрила онду мішень, проте на 20 секунд вона випереджає Підгрушну.

Останнім пострілом Олена Підгрушна схибила!

Два промахи у Лізи Вітоцці.

Наразі Ганна Сола є найшвидшою на трасі. Майже 12 секунд програє Олена Підгрушна.

На позначці 1.4км Підгрушна поступається Вітоцці на 4.2 секунди.

Олена Підгрушна також вийшла на старт!

Ліза Вітоцці розпочала індивідуальну гонку!

Раніше Юрай Санітра заявив, що Блашко - кандидат №1 на сингл-естафету.

Варто зазначити, під якими номерами будуть стартувати україни: Олена Підгрушна(2), Юлія Джима(64), Віта Семеренко(71), Анастасія Меркушина(90).

Нагадаємо, збірна України назвала склад на індивідуальну гонку.

У вівторок, 16 лютого, відбудеться жіноча індивідуальна гонка на чемпіонаті світу. Початок о 13:05 за київським часом. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція старту світової першості, яка розпочнеться за 15 хвилин до старту. Також на нашому сайті пряма трансляція індивідуалки.

Поклюка-2021. Розклад і результати чемпіонату світу з біатлону