Санітра: Блашко - кандидат №1 на сингл-естафету

Головний тренер збірної України Юрай Санітра пояснив відсутність Дар’ї Блашко в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу.

Про це розповів сам наставник.

"Знаю, що буде багато питань по Блашко, чому вона не біжить. Якщо дивитися на її стан перед чемпіонатом світу, то прийняли рішення, що краще пропустити гонку, бо вона кандидат №1 на сингл-естафету. Там до цього часу неясно, як бігтимемо цю естафету.

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А потім на нас чекає класична естафета, де теж хочу, щоб вона була 100% готова. Ця стратегія була прийнята перед чемпіонатом світу, виконуємо її. А я впевнений, що ті, хто побіжать індивідуальну гонку, зроблять усе, щоб добре виступити", - розповів Санітра.