 Підручний: Три промахи на стійці - це катастрофа | Біатлон | Champion.com.ua
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Підручний: Три промахи на стійці - це катастрофа

Сьогодні 22:41 314 0
Український біатлоніст - про переслідування на чемпіонаті світу
Підручний: Три промахи на стійці - це катастрофа
#Підручний

Джерело - Український біатлон.

Капітан збірної України Дмитру Підручному після шістьох кіл штрафу важко було боротися у гонці переслідування на чемпіонаті світу в Поклюці.

Про це заявив сам біатлоніст.

"Стрільбу будемо виправляти. Важко сказати чому були промахи. Гонка сьогодні важка, важкі умови були для стрільби, але це, звичайно, не виправдання. Треба і в таку погоду стріляти нулі. Три промахи на стійці – це катастрофа.

По дистанції відчував себе досить непогано, але скажу, що після шістьох кіл штрафу важко вже боротися на трасі. На останньому колі старався зробити все, що міг, щоби набрати якнайбільше очок для того, щоб поборотися за потрапляння в мас-старт.  

На стрільбі лежачи більше мої помилки. Трішки не зорієнтувався. Треба було і акуратніше стріляти, і зробити певну поправку на вітер, але не зреагував. На стійці чотири промахи – їх можна більше на вітер списати, але все рівно потрібно було влучати, не зважаючи на нього", - зазначив Підручний.

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