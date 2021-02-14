Підгрушна фінішувала сьомою у персьюті на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу з біатлону сезону-2020/2021 відбулася жіноча гонка переслідування.
Після першої стрільби Блашко скотилася за межі ТОП-30, зробивши два промахи. Невдало відстріляла Валя Семеренко - чотири промахи. Підгрушна та Джима відпрацювали без промахів. На наступному вогневому рубежі Пігрушна в нуль відпрацювала. Джима, Блашко та Семеренко зробили по одному промаху. Після цієї стрільби Семеренко зійшла з дистанції.
При третій стрільбі Підгрушна знову в нуль відпрацювала, Блашко - теж в нуль, а Джима зробила два промахи. На четвертому вогневому рубежі знову чиста стрільба від Підгрушною, яка у цій гонці не зробила жодного промаху. Підгрушна на останньому колі прискорилася і з 11-го піднялася на 7-е місце.
Блашко та Джима останню стрільба теж відпрацювали без промахів та фінішували відповідно на 24-е та 25-е місцях.
Перемогу у гонці здобула норвежка Тіріль Екгофф. Австрійка Ліза-Тереза Гаузер та француженка Анаїс Шевальє-Буше відповідно посіли друге та третє місця.
1. Тіріль Екгофф (1+0+1+0) 30:38,1
2. Ліза-Тереза Гаузер (1+0+0+0) +17,3
3. Анаїс Шевальє-Буше (0+1+0+1) +33,0
...
7. Олена Підгрушна (0+0+0+0) +1:13,9
24. Дар'я Блашко (2+1+0+0) +2:59,2
25. Юлія Джима (0+1+2+0) +2:59,4
DNF Валя Семеренко (4+1...)
Раніше, Прима потрапив у ТОП-10 гонки переслідування на чемпіонаті світу.