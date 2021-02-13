 Підрушна та Блашко у ТОП-15 спринту на чемпіонаті світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Підрушна та Блашко у ТОП-15 спринту на чемпіонаті світу

Сьогодні 16:48 292 0
Усі українки відібралися в гонку переслідування.
Підрушна та Блашко у ТОП-15 спринту на чемпіонаті світу
#Підшрушна, #Блашко, #Джима

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу у словенській Поклюці відбувся жіночий спринт.

Збірна України бігла гонку у складі: Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко і Дар'я Блашко.

Найкращими з українок стала Олена Підгрушна, яка стала 11-ю, а Дар'я Блашко, для якої це був перший старт у кар'єрі на чемпіонатах світу, посіла 14-те місце.

Перемогу у гонці здобула норвежка Тіріл Екгофф, яка показала ідеальну стрільбу і пройшла дистанцію на 12 секунд швидше за француженку Анаїс Шевальє-Буше. Бронзу здобула представниця Білорусі Ганна Сола.

Чемпіонат світу
Поклюка, Словенія
Спринт, Жінки
13 лютого
1. Тірілл Екгофф (Норвегія, 0+0) 21:18.7
2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 1+0) +12.0
3. Ганна Сола (Білорусь, 0+0) +14.4
4. Деніз Германн (Німеччина, 0+1) +22.3
5. Ліза Вітоцці (Італія, 0+0) +37.7
6. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 0+2) +43.5
...
 
11. Олена Підгрушна (1+0) +1:05.4
14. Дар'я Блашко (1+0) +1:12.2
37. Юлія Джима (1+2) +1:58.4
50. Валентиа Семеренко (1+2) +2:24.7

Нагадаємо, збірна України прийшла четвертою у змішаній естафеті чемпіонату світу.

 

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