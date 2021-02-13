Підрушна та Блашко у ТОП-15 спринту на чемпіонаті світу

Усі українки відібралися в гонку переслідування.

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу у словенській Поклюці відбувся жіночий спринт.

Збірна України бігла гонку у складі: Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко і Дар'я Блашко.

Найкращими з українок стала Олена Підгрушна, яка стала 11-ю, а Дар'я Блашко, для якої це був перший старт у кар'єрі на чемпіонатах світу, посіла 14-те місце.

Перемогу у гонці здобула норвежка Тіріл Екгофф, яка показала ідеальну стрільбу і пройшла дистанцію на 12 секунд швидше за француженку Анаїс Шевальє-Буше. Бронзу здобула представниця Білорусі Ганна Сола.

Чемпіонат світу

Поклюка, Словенія

Спринт, Жінки

13 лютого

1. Тірілл Екгофф (Норвегія, 0+0) 21:18.7

2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 1+0) +12.0

3. Ганна Сола (Білорусь, 0+0) +14.4

4. Деніз Германн (Німеччина, 0+1) +22.3

5. Ліза Вітоцці (Італія, 0+0) +37.7

6. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 0+2) +43.5

...

11. Олена Підгрушна (1+0) +1:05.4

14. Дар'я Блашко (1+0) +1:12.2

37. Юлія Джима (1+2) +1:58.4

50. Валентиа Семеренко (1+2) +2:24.7

Нагадаємо, збірна України прийшла четвертою у змішаній естафеті чемпіонату світу.