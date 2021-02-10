Підручний: До гонки були проблеми зі здоров'ям

Український біатлоніст Дмитро Підручний оцінив свій старт на змішаній естафеті чемпіонаті світу в Поклюці.

Про це розповів сам біатлоніст.

"До гонки були проблеми зі здоров'ям, але вчора стало краще, а сьогодні взагалі добре почувався. Ті проблеми, які були, я думаю вже позаду. Сьогодні вийшло поборотися.

Кинувся з перших метрів в боротьбу, намагався наздоганяти лідерів, але, можливо, це не дозволило стріляти краще", - розповів Підручний.