Санітра назвав попередній склад на чоловічу естафету на чемпіонаті світу

Артем Тищенко буде запасним на естафету

Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал виступлять у естафеті на чемпіонаті світу за збірну України.

Про це розповів головний тренер команди Юрай Санітра.

"Що стосується вибору складу у чоловіків, то в першу чергу я шукав запасного на естафету. Тому що наразі у нас є четвірка у вигляді Підручного, Прими, Дудченка та Цимбала, але потрібен п'ятий спортсмен", - заявив тренер.

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"Артема Тищенка я вже бачив на етапах Кубка світу, тому включили саме його в склад. Будемо дивитися на його стан вже безпосередньо в Поклюці", - сказав Санітра.

Нагадаємо, Україна у ТОП-5 одиночної змішаної естафети на чемпіонаті Європи.