 Прима вирвав перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті Європи | Біатлон | Champion.com.ua
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Прима вирвав перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті Європи

Сьогодні 14:33 3785 1
Також Україну представляли Богдан Цимбал та Артем Тищенко
Прима вирвав перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті Європи
#Прима, #Збірна України

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Душники-Здруй у рамках чемпіонату Європи з біатлону сезону-2020/2021 років відбулася чоловіча гонка переслідування.

Українець Артем Прима завоював золоту медаль. Також Україну представляли Богдан Цимбал та Артем Тищенко. Вони посіли 17 та 21 місце відповідно.

Другим став чех Міхал Крчмар. Трійку замкнув Гавард Богетвейт.

Чемпіонат Європи з біатлону
Душники-Здруй (Польща)
Гонка переслідування, чоловіки
30 січня
1. Артем Прима (1+0+1+1)  32:11,3
2. Міхал Крчмар (0+0+0+1)  +6,6
3. Гавард Богетвейт (0+0+1+2)  +12,5
...
17. Богдан Цимбал (1+0+0+1)  +1:08,6
21. Артем Тищенко (0+0+0+0)  +1:14,3

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