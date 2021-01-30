Бех потрапила у ТОП-10 гонки переслідування на чемпіонаті Європи

Віта Семеренко посіла 12-е місце

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Душники-Здруй у рамках чемпіонату Європи з біатлону сезону-2020/2021 років відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну представляли дві спортсменки: Віта Семеренко та Катерина Бех.

Бех завершила гонку на 9-у місці. Семеренко фінішувала 12-ю.

Перемогу здобула Каміла Жук. Друге та третє місце завоювали норвезькі спортсменки - Каролін Ердаль та Аасне Скреде відповідно.

Чемпіонат Європи з біатлону

Душники-Здруй (Польща)

Гонка переслідування, жінки

30 січня

1. Каміла Жук (0+0+0+0) 29:12,7

2. Каролін Ердаль (1+0+1+1) +13,4

3. Аасне Скреде (0+1+0+2) +16,2

...

9. Катерина Бех (0+0+0+0) +1:06,7

12. Віта Семеренко (0+0+1+2) +1:19,0

Раніше Прима потрапив до ТОП-10 спринту на чемпіонаті Європи.