Бех потрапила у ТОП-10 гонки переслідування на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
У польському місті Душники-Здруй у рамках чемпіонату Європи з біатлону сезону-2020/2021 років відбулася жіноча гонка переслідування.
Україну представляли дві спортсменки: Віта Семеренко та Катерина Бех.
Бех завершила гонку на 9-у місці. Семеренко фінішувала 12-ю.
Перемогу здобула Каміла Жук. Друге та третє місце завоювали норвезькі спортсменки - Каролін Ердаль та Аасне Скреде відповідно.
Чемпіонат Європи з біатлону
Душники-Здруй (Польща)
Гонка переслідування, жінки
30 січня
1. Каміла Жук (0+0+0+0) 29:12,7
2. Каролін Ердаль (1+0+1+1) +13,4
3. Аасне Скреде (0+1+0+2) +16,2
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9. Катерина Бех (0+0+0+0) +1:06,7
12. Віта Семеренко (0+0+1+2) +1:19,0
Раніше Прима потрапив до ТОП-10 спринту на чемпіонаті Європи.