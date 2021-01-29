 Прима потрапив до ТОП-10 спринту на чемпіонаті Європи | Біатлон | Champion.com.ua
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Прима потрапив до ТОП-10 спринту на чемпіонаті Європи

Сьогодні 16:41 547 0
До гонки переслідування відібралися три українці
Прима потрапив до ТОП-10 спринту на чемпіонаті Європи
#Прима, #Цимбал

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Душники-Здруй у рамках чемпіонату Європи з біатлону сезону-2020/2021 років відбувся чоловічий спринт.

У гонці взяли участь шість українських біатлоністів. Найкраще серед них виступив Артем Прима, який посів 6-е місце. За підсумками спринту до гонки переслідування, яка відбудеться завтра, 30 січня, відібралися три українці - Артем Прима, Богдан Цимбал (29-е місце) та Артем Тищенко (39-е місце).

Перемогу у гонці здобув Мартін Ягер з Швейцарії. Росіянин Саїд Халілі та німець Йоганнес Кюн відповідно посіли друге та третє місця.

Чемпіонат Європи з біатлону
Душники-Здруй (Польща)
Спринт, чоловіки
29 січня

1. Мартін Ягер (0+0) 27:19,2

2. Саїд Халілі (0+0) +7,3

3. Йоганнес Кюн (1+1) +15,3

    ...

6. Артем Прима (0+1) +32,0

29. Богдан Цимбал (1+1) +1:07,2

39. Артем Тищенко (0+1) +1:31,6

74. Тарас Лесюк (2+2) +2:34,6

96. Руслан Ткаленко (3+1) +3:13,0

101. Андрій Доценко (2+2) +3:28,1

Раніше, дві українки потрапили до ТОП-15 спринту на чемпіонаті Європи.

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