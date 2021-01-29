Дві українки потрапили до ТОП-15 спринту на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
У польському місті Душники-Здруй у рамках чемпіонату Європи з біатлону сезону-2020/2021 років відбувся жіночий спринт.
У гонці взяли участь шість українок. Найкраще серед них виступила Віта Семеренко, яка посіла 10-е місце. Ірина Петренко посіла 14-е місце.
Перемогу у гонці здобула латвійка Байба Бендіка. Норвежка Каролін Ердал та росіянка Анастасія Шевченко відповідно посіли друге та третє місця.
1. Байба Бендіка (0+1) 22:00,7
2. Каролн Ердал (0+0) +5,7
3. Анастасія Шевченко (0+0) +9,7
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10. Віта Семеренко (0+1) +27,1
14. Ірина Петренко (0+0) +37,1
22. Анастасія Меркушина (0+1) +49,0
29. Катерина Бех (1+0) +1:06,0
66. Ганна Кривонос (0+2) +1:58,1
67. Надія Бєлкіна (0+1) +2:01,7
Нагадаємо, Меркушина здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи.