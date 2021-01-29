 Дві українки потрапили до ТОП-15 спринту на чемпіонаті Європи | Біатлон | Champion.com.ua
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Дві українки потрапили до ТОП-15 спринту на чемпіонаті Європи

Сьогодні 13:03 571 0
До ТОП-10 гонки ніхто з українок не потрапив
Дві українки потрапили до ТОП-15 спринту на чемпіонаті Європи
#Семеренко, #Меркушина, #Петренко

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Душники-Здруй у рамках чемпіонату Європи з біатлону сезону-2020/2021 років відбувся жіночий спринт.

У гонці взяли участь шість українок. Найкраще серед них виступила Віта Семеренко, яка посіла 10-е місце. Ірина Петренко посіла 14-е місце. 

Перемогу у гонці здобула латвійка Байба Бендіка. Норвежка Каролін Ердал та росіянка Анастасія Шевченко відповідно посіли друге та третє місця.

Чемпіонат Європи з біатлону
Душники-Здруй (Польща)
Спринт, жінки
29 січня

1. Байба Бендіка (0+1) 22:00,7

2. Каролн Ердал (0+0) +5,7

3. Анастасія Шевченко (0+0) +9,7

...

10. Віта Семеренко (0+1) +27,1

14. Ірина Петренко (0+0) +37,1

22. Анастасія Меркушина (0+1) +49,0

29. Катерина Бех (1+0) +1:06,0

66. Ганна Кривонос (0+2) +1:58,1

67. Надія Бєлкіна (0+1) +2:01,7

Нагадаємо, Меркушина здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи.

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