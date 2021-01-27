Російські біатлоністи виступлять на чемпіонаті світу під прапором СБР

Збірна Росії не зможе виступати під своїм прапором

Російські біатлоністи виступлять на чемпіонаті світу у 2021 році під прапором Союзу біатлоністів Росії (СБР) і з гімном IBU (Міжнародний союз біатлоністів).

Про це повідомляє IBU.

Крім того, повна назва "Союз біатлоністів Росії" на турнірі використовувати заборонили, допустили тільки скорочений варіант - RBU (Russian Biathlon Union).

У документі говориться, що замість триколора Російської Федерації на стяготримачу розмістять модифікований монохромний логотип СБР (без напису), а IBU разом з організаторами змагань виготовить символіку коштом РФ.

Чемпіонат світу відбудеться в словенській Поклюці з 10 по 21 лютого.

Нагадаємо, Росію відсторонили від міжнародних змагань на 2 роки.