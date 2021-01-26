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Підгрушна назвала заробітки біатлоністів

Сьогодні 17:46 842 1
Олена Підгрушна прокоментувала заробітки біатлоністів
Підгрушна назвала заробітки біатлоністів
#Підгрушна

Джерело - biathlon.com.ua.

Українська біатлоністка Олена Підгрушна назвала заробітки та витрати біатлоністів.

Про це розповіла сам спортсменка.

"Яка частка призових, виплачуваних IBU, залишається у спортсмена?  Відсотків 60. Решта - податки в тій країні, в якій боремося, оплата трансфер банків, видача готівки ... Зазвичай нам дуже смішно навесні читати, коли журналісти "підраховують", хто скільки заробив за сезон. І з року в рік все вважають тільки гроші. Навіть коли я в Гогфільцені сказала: "Шкода, що не вдалося поборотися з Гаузер на фініші за шосте місце", перший коментар був: "Звичайно, це ти втратила шість тисяч євро". (Сума призових на команду за шосте місце в естафеті на етапі Кубка світу - прим.) Невже тільки гроші в очах? А ви порахуйте, скільки здоров'я я втратила на тій естафеті? Якщо зіставити ці суми, виявиться, що втратила я набагато більше, ніж могла б заробити. І потім витрачу на реабілітацію. Тому що, повертаючись додому, я витрачаю гроші на те, щоб відновитися після сезону.

На що витрачаються кошти? В першу чергу, це додаткове харчування. Це ж стосується якихось вітамінів, мікроелементів, спортивного харчування. Так, це у нас є централізоване - лікар видає, але якщо мені не підходять якісь напої, на які у мене алергія, то інші я купую сама. Або, пройшовши повну діагностику організму, я чітко знаю, які вітаміни і мікроелементи потрібні моєму організму, і теж купую самостійно. Одяг - на неї теж багато йде. (Сміється) Літо-зима-осінь. Так, щось ми отримуємо, але в цьому році, можливо, пов'язано з карантином, зі спонсорами в плані одягу теж є проблеми - багато доводиться купувати самостійно.

Якщо спортсмен тільки починає, то відразу купуються лижі, а це тисячі євро. Ті ж приклади - недешеве задоволення. І не відразу знайдеш те, що тобі підходить. Наприклад, я, перш ніж знайшла "свій" приклад, поміняла, напевно, шість. А кожен з них, в залежності від якості, 600-1000-2000 євро. Ну і в моєму випадку, повторюся, найбільша стаття витрат - це реабілітація між зборами або після сезону, коли ти просто йдеш і відновлюєш своє здоров'я. Травми, зв'язки, суглоби, масажі ... Тому що під час сезону організм дійсно працює на виснаження. Хороші фахівці - теж не двісті гривень. І коли нам дорікають в якихось величезних зарплатах, ми просто посміхаємося. Тому що зараз просто нічого не відкладається, а все знову вкладається в спорт", - розповіла Підгрушна.

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