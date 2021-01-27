Сьогодні стартує чемпіонат Європи з біатлону

Джерело - biathlon.com.ua.
Український біатлоніст Андрій Доценко пропустить індивідуальну гонку на чемпіонаті Європи в Душники-Здруй (Польща).
Про це повідомляє Український біатлон.
Від України участь візьмуть шість жінок і шість чоловіків. Жіноча індивідуальна гонка розпочнеться о 11:30, чоловічий старт запланований на 15:15.
Старт-лист України на жіночу індивідуальну гонку:
4. Катерина Бех
7. Віта Семеренко
34. Анастасія Меркушина
42. Надія Бєлкіна
95. Ірина Петренко
108. Анна Кривонос
Старт-лист України на чоловічу індивідуальну гонку:
3. Артем Прима
31. Богдан Цимбал
50. Артем Тищенко
55. Руслан Ткаленко
96. Тарас Лесюк
135. Руслан Бригадир
Чемпіонат Європи в Польщі відбудеться з 27 по 31 січня.
Нагадаємо, що після виступу на Кубку IBU в склад збірної була дозаявлена Надія Бєлкіна.