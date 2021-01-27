Сьогодні стартує чемпіонат Європи з біатлону

Український біатлоніст Андрій Доценко пропустить індивідуальну гонку на чемпіонаті Європи в Душники-Здруй (Польща).

Про це повідомляє Український біатлон.

Від України участь візьмуть шість жінок і шість чоловіків. Жіноча індивідуальна гонка розпочнеться о 11:30, чоловічий старт запланований на 15:15.

Старт-лист України на жіночу індивідуальну гонку:

4. Катерина Бех

7. Віта Семеренко

34. Анастасія Меркушина

42. Надія Бєлкіна

95. Ірина Петренко

108. Анна Кривонос

Старт-лист України на чоловічу індивідуальну гонку:

3. Артем Прима

31. Богдан Цимбал

50. Артем Тищенко

55. Руслан Ткаленко

96. Тарас Лесюк

135. Руслан Бригадир

Чемпіонат Європи в Польщі відбудеться з 27 по 31 січня.

Нагадаємо, що після виступу на Кубку IBU в склад збірної була дозаявлена Надія Бєлкіна.