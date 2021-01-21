 Джима: Мені вдалося дотерпіти і я друга | Біатлон | Champion.com.ua
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Джима: Мені вдалося дотерпіти і я друга

Сьогодні 19:09 107 0
Українка прокоментувала свій виступ у гонці
Джима: Мені вдалося дотерпіти і я друга
#Джима

Джерело - Український біатлон.

Українська біатлоністка Юлія Джима дуже задоволена своїм виступом в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу в Антгольці.

Про це заявила сама спортсменка.

"Дякую за вітання! Сьогодні, мабуть, мій день (сміється). Я дуже рада тому, що мені вдалося закрити всі мішені на чотирьох рубежах! Погода сьогодні дуже хороша, оскільки я люблю сніг, особливо свіжий (посміхається). Траса в гарному стані. Висота, звичайно, давала про себе знати, біглося дуже не легко. Але коли їхала на фінішне коло і мені кричали, що я борюся за медалі, це, звичайно, додало мені сил.

Мені вдалося дотерпіти, я друга, і дуже рада", - сказала Джима.

Раніше, Джима здобула срібну нагороду в індивідуальній гонці на Кубку світу.

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