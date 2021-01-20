Бех здобула бронзову нагороду у короткій індивідуальній гонці Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.
У німецькому Арбері у рамках другого етапу Кубку IBU відбулася жіноча коротка індивідуальна гонка.
Найкращою з українок стала Катерина Бех, яка посіла 3-є місце.
Кубок IBU
Коротка індивідуальна гонка
Жінки, 20 січня
1. Тамара Штайнер (0+0+0+0) 36:56,8
2. Анна Вайдель (0+0+0+1) +12,3
3. Катерина Бех (0+1+0+0) +38,5
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25. Юлія Городна (1+0+0+0) +2:35,6
31. Надія Бєлкіна (1+1+0+0) +2:51,6
34. Анастасія Меркушина (2+0+1+1) +3:12,8
51. Оксана Москаленко (1+1+0+0) +4:31,0
52. Ганна Кривонос (0+2+0+1) +4:31,1
Раніше, Цимбал - шостий у короткій індивідуальній гонці Кубка IBU.