 Бех здобула бронзову нагороду у короткій індивідуальній гонці Кубку IBU | Біатлон | Champion.com.ua
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Бех здобула бронзову нагороду у короткій індивідуальній гонці Кубку IBU

Сьогодні 16:54 247 0
Українка від лідерки відстала на 38,5 секунд
Бех здобула бронзову нагороду у короткій індивідуальній гонці Кубку IBU
#Бех

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Арбері у рамках другого етапу Кубку IBU відбулася жіноча коротка індивідуальна гонка.

Найкращою з українок стала Катерина Бех, яка посіла 3-є місце. 

Кубок IBU   
Коротка індивідуальна гонка
Жінки, 20 січня

1. Тамара Штайнер (0+0+0+0) 36:56,8

2. Анна Вайдель (0+0+0+1)  +12,3

3. Катерина Бех (0+1+0+0)  +38,5

...

25. Юлія Городна (1+0+0+0)  +2:35,6

31. Надія Бєлкіна (1+1+0+0)  +2:51,6

34. Анастасія Меркушина (2+0+1+1)  +3:12,8

51. Оксана Москаленко (1+1+0+0)  +4:31,0

52. Ганна Кривонос (0+2+0+1)  +4:31,1

Раніше, Цимбал - шостий у короткій індивідуальній гонці Кубка IBU.

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