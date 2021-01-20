Бех здобула бронзову нагороду у короткій індивідуальній гонці Кубку IBU

Українка від лідерки відстала на 38,5 секунд

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Арбері у рамках другого етапу Кубку IBU відбулася жіноча коротка індивідуальна гонка.

Найкращою з українок стала Катерина Бех, яка посіла 3-є місце.

Кубок IBU

Коротка індивідуальна гонка

Жінки, 20 січня

1. Тамара Штайнер (0+0+0+0) 36:56,8

2. Анна Вайдель (0+0+0+1) +12,3

3. Катерина Бех (0+1+0+0) +38,5

...

25. Юлія Городна (1+0+0+0) +2:35,6

31. Надія Бєлкіна (1+1+0+0) +2:51,6

34. Анастасія Меркушина (2+0+1+1) +3:12,8

51. Оксана Москаленко (1+1+0+0) +4:31,0

52. Ганна Кривонос (0+2+0+1) +4:31,1

Раніше, Цимбал - шостий у короткій індивідуальній гонці Кубка IBU.