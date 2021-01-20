Цимбал - шостий у короткій індивідуальній гонці Кубка IBU

Богдан Цимбал потрапив у квіткову церемонію на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Арбері короткою індивідуальною гонкою у чоловіків відкрився другий етап Кубка IBU.

Найкращим з українців став Богдан Цимбал, який з одним промахом посів шосте місце.

Кубок IBU

Коротка індивідуальна гонка

Чоловіки, 20 січня

1. Ендре Штромсгейм (Норвегія, 0+0+0+1) 41:33.7

2. Філіп Нарват (Німеччина, 0+0+0+2) +30.8

3. Александер Андерсен (Норвегія, 1+0+0+1) +35.3

...

6. Богдан Цимбал (0+0+1+0) +58,4

29. Тарас Лесюк (0+1+1+0) +2:59,4

30. Андрій Доценко (1+1+1+1) +3:07,0

46. Руслан Бригадир (0+2+1+2) +4:25,9

60. Денис Насико (1+1+2+1) +5:16,0

71. Сергій Телень (1+2+0+1) +5:50,4

- Віталій Труш - не стартував