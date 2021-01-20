 Цимбал - шостий у короткій індивідуальній гонці Кубка IBU | Біатлон | Champion.com.ua
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Цимбал - шостий у короткій індивідуальній гонці Кубка IBU

Сьогодні 15:10 50 0
Богдан Цимбал потрапив у квіткову церемонію на Кубку IBU
Цимбал - шостий у короткій індивідуальній гонці Кубка IBU
#Цимбал, #Лесюк, #Кубок IBU

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Арбері короткою індивідуальною гонкою у чоловіків відкрився другий етап Кубка IBU.

Найкращим з українців став Богдан Цимбал, який з одним промахом посів шосте місце.

Кубок IBU   
Коротка індивідуальна гонка
Чоловіки, 20 січня
1. Ендре Штромсгейм (Норвегія, 0+0+0+1) 41:33.7
2. Філіп Нарват (Німеччина, 0+0+0+2) +30.8
3. Александер Андерсен (Норвегія, 1+0+0+1) +35.3
    ...
6. Богдан Цимбал  (0+0+1+0)  +58,4
29. Тарас Лесюк  (0+1+1+0)  +2:59,4
30. Андрій Доценко  (1+1+1+1)  +3:07,0
46. Руслан Бригадир  (0+2+1+2)  +4:25,9
60. Денис Насико  (1+1+2+1)  +5:16,0
71. Сергій Телень  (1+2+0+1)  +5:50,4
- Віталій Труш - не стартував
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