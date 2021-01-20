Цимбал - шостий у короткій індивідуальній гонці Кубка IBU

Джерело - Чемпіон.
У німецькому Арбері короткою індивідуальною гонкою у чоловіків відкрився другий етап Кубка IBU.
Найкращим з українців став Богдан Цимбал, який з одним промахом посів шосте місце.
Кубок IBU
Коротка індивідуальна гонка
Чоловіки, 20 січня
1. Ендре Штромсгейм (Норвегія, 0+0+0+1) 41:33.7
2. Філіп Нарват (Німеччина, 0+0+0+2) +30.8
3. Александер Андерсен (Норвегія, 1+0+0+1) +35.3
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6. Богдан Цимбал (0+0+1+0) +58,4
29. Тарас Лесюк (0+1+1+0) +2:59,4
30. Андрій Доценко (1+1+1+1) +3:07,0
46. Руслан Бригадир (0+2+1+2) +4:25,9
60. Денис Насико (1+1+2+1) +5:16,0
71. Сергій Телень (1+2+0+1) +5:50,4
- Віталій Труш - не стартував