Норвегія оголосила склад на чемпіонат світу

Усього в заявку потрапили 10 спортсменів.

Збірна Норвегії з біатлону оприлюднила склад на чемпіонат світу.

У заявку норвежців на чемпіонат світу потрапили десять біатлоністів. Усі вони змагаються на етапах Кубка світу.

Максимальна квота на старт в особистих гонках чемпіонату світу - 4 спортсмени, однак у жіночої команди Норвегії буде додаткова квота у спринті через "золото" Марте Олсбю Ройзеланд на попередньому чемпіонаті світу. Відповідно, у жіночому спринті зможуть стартувати усі заявлені на турнір.

Йоганнес Бо та Марте Олсбю Ройзеланд - лідери загального заліку Кубка світу 2020/21. Усі п'ять представників чоловічої команди входять у ТОП-15, а чотири з п'яти жінок - у ТОП-16.

Склад Норвегії на чемпіонат світу:

Жінки: Тірілл Екгофф, Каролін Кноттен, Марте Олсбю Ройзеланд, Іда Лієн, Інгрід Тандреволл

Чоловіки: Йоганнес Бо, Тарьєй Бо, Ветле Сьостад Крістіансен, Йоганнес Дале, Штурла Легрейд.

Нагадаємо, Підручний відмовився їхати на чемпіонат Європи.