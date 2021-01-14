Санітра виділив готовність Джими та Підгрушної

Юрай Санітра прокоментував готовність збірної України

Головний тренер збірної України Юрай Санітра оцінив готовність жіночої команди до шостого етапу Кубка світу.

Про це розповів сам наставник.

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"По тренуванню перед спринтом можу сказати, що Юлія Джима та Олена Підгрушна дуже добре готові. Побачимо, як себе покажуть. Будемо чекати також на старт Віти Семеренко - бачу по тренуваннях, що робить маленькі кроки уперед, є у неї більше впевненості у стрільбі. Під великим питанням буде [результат] Валентини Семеренко, яка практично місяць була без стартів, але у нас є очікування.

Дар'я Блашко сьогодні недобре себе почувала, по її стану будемо дивитися завтра і приймемо рішення, чи вона бігтиме", - відзначив Санітра.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Юрай Санітра відправив на Кубок IBU чотирьох біатлоністів.