Санітра виділив форму Підручного

Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний підійшов до піку своєї форми у сезоні.

Про це розповів головний тренер національної команди Юрай Санітра.

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"Уже пора тримати темп з найкращими, особливо ногами. Знаємо, що Діма дуже добре знає, як приготувати себе на пік на чемпіонат світу. Важливо те, щоб він був здоровий - час до чемпіонату світу залишилося небагато. Будемо старатися втримати його у цьому стані", - відзначив Санітра.