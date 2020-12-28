Де дивитися Різдвяну гонку-2020

Мас-старт розпочнеться о 19:15

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 грудня, у німецькому Рупольдингу на стадіоні Хімгау-Арена відбудеться Різдвяна гонка.

Гонка традиційно складатиметься з мас-старту і гонки переслідування. Переможець буде визначений за результатами персьюту. Україну представлять Віта Семеренко і Дмитро Підручний.

Актуально: Різдвяна гонка-2020 відбудеться без норвежців і французів

У прямому ефірі шоу-гонку можна буде подивитися на телеканалі 112.

Розклад:

18:45 – Церемонія відкриття;

19:15 – Мас-старт;

20:30 – Гонка переслідування;