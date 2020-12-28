 Де дивитися Різдвяну гонку-2020 | Біатлон | Champion.com.ua
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Де дивитися Різдвяну гонку-2020

Сьогодні 17:27 974 0
Мас-старт розпочнеться о 19:15
Де дивитися Різдвяну гонку-2020
#Різдвяна гонка, #Рупольдинг

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 грудня, у німецькому Рупольдингу на стадіоні Хімгау-Арена відбудеться Різдвяна гонка.

Гонка традиційно складатиметься з мас-старту і гонки переслідування. Переможець буде визначений за результатами персьюту. Україну представлять Віта Семеренко і Дмитро Підручний.

Актуально: Різдвяна гонка-2020 відбудеться без норвежців і французів

У прямому ефірі шоу-гонку можна буде подивитися на телеканалі 112.

Розклад:

18:45 – Церемонія відкриття;
19:15 – Мас-старт;
20:30 – Гонка переслідування;
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