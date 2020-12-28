Де дивитися Різдвяну гонку-2020

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 грудня, у німецькому Рупольдингу на стадіоні Хімгау-Арена відбудеться Різдвяна гонка.
Гонка традиційно складатиметься з мас-старту і гонки переслідування. Переможець буде визначений за результатами персьюту. Україну представлять Віта Семеренко і Дмитро Підручний.
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У прямому ефірі шоу-гонку можна буде подивитися на телеканалі 112.
Розклад:
18:45 – Церемонія відкриття;
19:15 – Мас-старт;
20:30 – Гонка переслідування;