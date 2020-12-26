Різдвяна гонка-2020 відбудеться без норвежців і французів

Різдвяна гонка відбудеться 28 грудня

Джерело - Чемпіон.

Визначився остаточний склад учасників Різдвяної гонки, яка відбудеться 28 грудня в Рупольдінгу на Хімгау-Арені.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Відразу відзначимо, що в ній не братимуть участі норвезькі та французькі біатлоністи.

Зазвичай захід проводиться на стадіоні футбольного клубу Шальке в Гельзенкірхені, але в цьому році через пандемію коронавируса воно було перенесено в Рупольдинг.

Склад учасників:

Деніз Геррманн - Бенедикт Долль (Німеччина)

Франциска Пройс - Симон Шемп (Німеччина)

Доротея Вірер - Лукас Гофер (Італія)

Маркета Давидова - Міхал Крчмарж (Чехія)

Євгенія Павлова - Матвій Єлісєєв (Росія)

Ліза Тереза Гаузер - Юліан Ебергард (Австрія)

Віта Семеренко - Дмитро Підручний (Україна)

Елізабет Гогберг - Турстейн Стенерсен (Швеція)

Олена Гаккен - Себастьян Штальдер (Швейцарія)

Динара Алімбекова - Антон Смольський (Білорусь)

Різдвяна гонка відбудеться 28 грудня.