Різдвяна гонка-2020 відбудеться без норвежців і французів

Джерело - Чемпіон.
Визначився остаточний склад учасників Різдвяної гонки, яка відбудеться 28 грудня в Рупольдінгу на Хімгау-Арені.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Відразу відзначимо, що в ній не братимуть участі норвезькі та французькі біатлоністи.
Зазвичай захід проводиться на стадіоні футбольного клубу Шальке в Гельзенкірхені, але в цьому році через пандемію коронавируса воно було перенесено в Рупольдинг.
Склад учасників:
Деніз Геррманн - Бенедикт Долль (Німеччина)
Франциска Пройс - Симон Шемп (Німеччина)
Доротея Вірер - Лукас Гофер (Італія)
Маркета Давидова - Міхал Крчмарж (Чехія)
Євгенія Павлова - Матвій Єлісєєв (Росія)
Ліза Тереза Гаузер - Юліан Ебергард (Австрія)
Віта Семеренко - Дмитро Підручний (Україна)
Елізабет Гогберг - Турстейн Стенерсен (Швеція)
Олена Гаккен - Себастьян Штальдер (Швейцарія)
Динара Алімбекова - Антон Смольський (Білорусь)
Різдвяна гонка відбудеться 28 грудня.