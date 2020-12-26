Чернігівські біатлоністи виграли естафети на чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.
У Буковелі в рамках чемпіонату України з біатлону відбулися чоловіча і жіноча естафетні гонки.
І в чоловічій, і в жіночій естафетах не було рівних чернігівським біатлоністам.
Естафета. Чоловіки
1. Чернігівська обл. - 1
Сергій Телень
Артем Тищенко
Андрій Орлик
Андрій Доценко
2. Тернопільська обл.
Віталій Мандзин
Давид Драбик
Руслан Бригадир
Віталій Труш
3. Сумська обл. - 1
Євген Івченко
Дмитро Грущак
Владислав Чихару
Денис Насико
Естафета. Жінки
1. Чернігівська обл.
Аліна Велігорська
Дарина Чалик
Анна Скрипко
Христина Дмитренко
2. Сумська обл. - 1
Тетяна Продан
Єва Мартиненко
Валерія Мартиненко
Катерина Свинаренко
3. Київ
Лілія Стеблина
Яна Бондар
Іуліанія Мартиненко
Вікторія Жуковська