 Чернігівські біатлоністи виграли естафети на чемпіонаті України | Біатлон | Champion.com.ua
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Чернігівські біатлоністи виграли естафети на чемпіонаті України

Сьогодні 13:51 651 0
І в чоловічій, і в жіночій гонках не було рівних чернігівцям
Чернігівські біатлоністи виграли естафети на чемпіонаті України
#Тищенко, #Телень

Джерело - Чемпіон.

У Буковелі в рамках чемпіонату України з біатлону відбулися чоловіча і жіноча естафетні гонки.

І в чоловічій, і в жіночій естафетах не було рівних чернігівським біатлоністам.

Естафета. Чоловіки

1. Чернігівська обл. - 1

Сергій Телень

Артем Тищенко

Андрій Орлик

Андрій Доценко

2. Тернопільська обл.

Віталій Мандзин

Давид Драбик

Руслан Бригадир

Віталій Труш

3. Сумська обл. - 1

Євген Івченко

Дмитро Грущак

Владислав Чихару

Денис Насико

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Естафета. Жінки

1. Чернігівська обл.

Аліна Велігорська

Дарина Чалик

Анна Скрипко

Христина Дмитренко

2. Сумська обл. - 1

Тетяна Продан

Єва Мартиненко

Валерія Мартиненко

Катерина Свинаренко

3. Київ

Лілія Стеблина

Яна Бондар

Іуліанія Мартиненко

Вікторія Жуковська

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