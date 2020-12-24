Тищенко виграв мас-старт та став триразовим чемпіоном України

Визначився чемпіон України з мас-старту

Гонки з масовим стартом завершували особисту програму чемпіонату України з біатлону.

Боротьба у чоловічому мас-старті розверталася між Артемом Тищенком, Сергієм Теленем та Тарасом Лесюком. На останній стрільбі тільки Артем зміг закрити усі мішені та у підсумку став чемпіоном.

Лесюк вийшов на останнє коло другим, але програв медаль взагалі. Дует Телень - Андрій Доценко на останньому колі відіграв 6 секунд у Лесюка, а на фініші Доценко випередив Теленя у боротьбі за срібло.

Відтак, Тищенко - триразовий чемпіон України-2020. Андрій Доценко - срібний призер у мас-старт, Сергій Телень - бронзовий. Тарас Лесюк закінчив гонку четвертим.

Чемпіонат України

Мас-старт, Чоловіки

24 грудня

1. Артем Тищенко (0+0+2+0) 38:21.2

3. Андрій Доценко (1+0+1+0) +13.3

4. Сергій Телень (0+0+2+1) +13.7

5. Тарас Лесюк (0+0+1+2) +28.5

6. Денис Насико (1+0+2+1) +33.2

7. Віталій Труш (2+0+2+2) +1:35.4

Нагадаємо, на чемпіонаті України у чоловіків гонку переслідування виграв Тищенко.