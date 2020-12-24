Тищенко виграв мас-старт та став триразовим чемпіоном України

Джерело - suspilne.media.
Гонки з масовим стартом завершували особисту програму чемпіонату України з біатлону.
Боротьба у чоловічому мас-старті розверталася між Артемом Тищенком, Сергієм Теленем та Тарасом Лесюком. На останній стрільбі тільки Артем зміг закрити усі мішені та у підсумку став чемпіоном.
Лесюк вийшов на останнє коло другим, але програв медаль взагалі. Дует Телень - Андрій Доценко на останньому колі відіграв 6 секунд у Лесюка, а на фініші Доценко випередив Теленя у боротьбі за срібло.
Відтак, Тищенко - триразовий чемпіон України-2020. Андрій Доценко - срібний призер у мас-старт, Сергій Телень - бронзовий. Тарас Лесюк закінчив гонку четвертим.
Нагадаємо, на чемпіонаті України у чоловіків гонку переслідування виграв Тищенко.