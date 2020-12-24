 Тищенко виграв мас-старт та став триразовим чемпіоном України | Біатлон | Champion.com.ua
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Тищенко виграв мас-старт та став триразовим чемпіоном України

Сьогодні 15:29 744 0
Визначився чемпіон України з мас-старту
Тищенко виграв мас-старт та став триразовим чемпіоном України
#Тищенко

Джерело - suspilne.media.

Гонки з масовим стартом завершували особисту програму чемпіонату України з біатлону.

Боротьба у чоловічому мас-старті  розверталася між Артемом Тищенком, Сергієм Теленем та Тарасом Лесюком. На останній стрільбі тільки Артем зміг закрити усі мішені та у підсумку став чемпіоном.

Лесюк вийшов на останнє коло другим, але програв медаль взагалі. Дует Телень - Андрій Доценко на останньому колі відіграв 6 секунд у Лесюка, а на фініші Доценко випередив Теленя у боротьбі за срібло.

Відтак, Тищенко - триразовий чемпіон України-2020. Андрій Доценко - срібний призер у мас-старт, Сергій Телень - бронзовий. Тарас Лесюк закінчив гонку четвертим.

Чемпіонат України
Мас-старт, Чоловіки
24 грудня
1. Артем Тищенко (0+0+2+0) 38:21.2
3. Андрій Доценко (1+0+1+0) +13.3
4. Сергій Телень (0+0+2+1) +13.7
5. Тарас Лесюк (0+0+1+2) +28.5
6. Денис Насико (1+0+2+1) +33.2
7. Віталій Труш (2+0+2+2) +1:35.4

Нагадаємо, на чемпіонаті України у чоловіків гонку переслідування виграв Тищенко.

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