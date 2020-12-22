Петренко виграла спринт на чемпіонаті України

Ірина Петренко (Варвинець) здобула сьому перемогу на чемпіонатах України

Чемпіонкою України в спринті стала Ірина Петренко (Варвинець).

З одним колом штрафу Петренко на 1 секунду випередила Надію Бєлкіну, у котрої два неточні постріли. Це сьоме "золото" для Петренко на чемпіонатах України, а загалом вона змагається на цьому турнірі вперше з сезону 2014/15.

"Бронза" дісталася 20-річній Оксані Москаленко.

Чемпіонат України

Спринт, Жінки

21 грудня

Ірина Петренко (1+0) 24:10.9 Надія Бєлкіна (2+0) +1.2 Оксана Москаленко (0+0) +14.1 Христина Дмитренко (0+1) +31.1 Дарина Чалик (0+0) +50.9 Олександра Меркушина (1+1) 1:12.0 Валерія Дмитренко (1+0) +1:31.8 Юлія Городна (1+2) +1:52.0 Олена Городна (0+1) +1:56.9 Анна Кривонос (2+1) +2:09.5 Анастасія Рассказова (1+1) +2:21.1

Нагадаємо, Підручний та Семеренко мають виступити у Різдвяній гонці.