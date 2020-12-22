Петренко виграла спринт на чемпіонаті України

Джерело - suspilne.media.
Чемпіонкою України в спринті стала Ірина Петренко (Варвинець).
З одним колом штрафу Петренко на 1 секунду випередила Надію Бєлкіну, у котрої два неточні постріли. Це сьоме "золото" для Петренко на чемпіонатах України, а загалом вона змагається на цьому турнірі вперше з сезону 2014/15.
"Бронза" дісталася 20-річній Оксані Москаленко.
Чемпіонат України
Спринт, Жінки
21 грудня
- Ірина Петренко (1+0) 24:10.9
- Надія Бєлкіна (2+0) +1.2
- Оксана Москаленко (0+0) +14.1
- Христина Дмитренко (0+1) +31.1
- Дарина Чалик (0+0) +50.9
- Олександра Меркушина (1+1) 1:12.0
- Валерія Дмитренко (1+0) +1:31.8
- Юлія Городна (1+2) +1:52.0
- Олена Городна (0+1) +1:56.9
- Анна Кривонос (2+1) +2:09.5
- Анастасія Рассказова (1+1) +2:21.1
Нагадаємо, Підручний та Семеренко мають виступити у Різдвяній гонці.