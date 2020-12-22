 Петренко виграла спринт на чемпіонаті України | Біатлон | Champion.com.ua
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Петренко виграла спринт на чемпіонаті України

Сьогодні 08:14 1069 0
Ірина Петренко (Варвинець) здобула сьому перемогу на чемпіонатах України
Петренко виграла спринт на чемпіонаті України
#Петренко

Джерело - suspilne.media.

Чемпіонкою України в спринті стала Ірина Петренко (Варвинець).

З одним колом штрафу Петренко на 1 секунду випередила Надію Бєлкіну, у котрої два неточні постріли. Це сьоме "золото" для Петренко на чемпіонатах України, а загалом вона змагається на цьому турнірі вперше з сезону 2014/15.

"Бронза" дісталася 20-річній Оксані Москаленко.

Чемпіонат України
Спринт, Жінки
21 грудня
  1. Ірина Петренко (1+0) 24:10.9
  2. Надія Бєлкіна (2+0) +1.2
  3. Оксана Москаленко (0+0) +14.1
  4. Христина Дмитренко (0+1) +31.1
  5. Дарина Чалик (0+0) +50.9
  6. Олександра Меркушина (1+1) 1:12.0
  7. Валерія Дмитренко (1+0) +1:31.8
  8. Юлія Городна (1+2) +1:52.0
  9. Олена Городна (0+1) +1:56.9
  10. Анна Кривонос (2+1) +2:09.5
  11. Анастасія Рассказова (1+1) +2:21.1

Нагадаємо, Підручний та Семеренко мають виступити у Різдвяній гонці.

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