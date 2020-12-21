Підручний та Семеренко мають виступити у Різдвяній гонці

Джерело - Biathlon.com.ua.
Дмитро Підручний та Віта Семеренко представлять збірну Україну в Різдвяній гонці, яка відбудеться 28 грудня в Рупольдінгу.
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Про це Підручний розповів порталу Biathlon.com.ua.
"Усі документи готуються для того, щоб ми разом з Вітою взяли участь у Різдвяній гонці. Будемо трохи готуватися до неї, щоб показати гідний результат. Довго в Німеччині затримуватися не будемо: приїдемо, виступимо, і відразу поїдемо назад на збір", - сказав Підручний.
Раніше українки провалили спринт на Кубку світу у Гохфільцені.