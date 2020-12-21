Тищенко виграв спринт на чемпіонаті України

У Буковелі стартував чемпіонат України

Джерело - Чемпіон.

У Буковелі чоловічою спринтерською гонкою стартував чемпіонат України 2020 року з біатлону.

Чемпіоном України в спринті став Артем Тищенко, якому вдалося закрити всі 10 мішеней. Трохи більше секунди йому програв Тарас Лесюк, який пробіг коло штрафу.

Замкнув трійку призерів Денис Насико. 25-річний біатлоніст допустив по одному промаху на обох вогневих рубежах і на фініші програв переможцю півхвилини.

Чемпіонат України з біатлону

Спринт, чоловіки

21 грудня

1. Артем Тищенко (0+0) 27:29,21

2. Тарас Лесюк (0+1) +1,14

3. Денис Насико (1+1) +30,50

Раніше, Підручний та Семеренко мають виступити у Різдвяній гонці.