Тищенко виграв спринт на чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.
У Буковелі чоловічою спринтерською гонкою стартував чемпіонат України 2020 року з біатлону.
Чемпіоном України в спринті став Артем Тищенко, якому вдалося закрити всі 10 мішеней. Трохи більше секунди йому програв Тарас Лесюк, який пробіг коло штрафу.
Замкнув трійку призерів Денис Насико. 25-річний біатлоніст допустив по одному промаху на обох вогневих рубежах і на фініші програв переможцю півхвилини.
Чемпіонат України з біатлону
Спринт, чоловіки
21 грудня
1. Артем Тищенко (0+0) 27:29,21
2. Тарас Лесюк (0+1) +1,14
3. Денис Насико (1+1) +30,50
Раніше, Підручний та Семеренко мають виступити у Різдвяній гонці.